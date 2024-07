Le télétravail pendant la pandémie de COVID-19 : tendances et perspectives

La crise du COVID-19 a créé un besoin soudain pour les entreprises et leurs employés d’instaurer ou de renforcer le télétravail. En facilitant cette transition, les technologies de l’information et des communications ont joué un rôle essentiel en ce qu’elles ont permis aux activités économiques de se poursuivre et à une proportion importante d’individus de continuer à percevoir des revenus. La présente note expose des informations clés sur l’évolution du télétravail au cours de la première année de la pandémie de COVID-19 (2020), en se concentrant sur les données fréquemment actualisées publiées par les organismes statistiques nationaux, ainsi que des données probantes sur la façon dont il pourrait évoluer à l’avenir.