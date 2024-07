Plusieurs pays non membres assistent régulièrement aux réunions des comités des crédits à l’exportation en qualité d’observateurs. En outre, les pays non-membres désireux d’adhérer volontairement aux règles de l’OCDE sur les crédits à l’exportation (de facto et de jure) sont accueillis favorablement et recevront toute l’aide nécessaire du Secrétariat des crédits à l’exportation de l’OCDE.

Parties prenantes

Le GCE et les Participants consultent les parties prenantes – organisations non gouvernementales, entreprises et groupes bancaires, syndicats et autres organisations internationales – chaque année (dans le cadre du Forum avec les représentants d’organisations de la société civile) et le font aussi dans le cadre de sessions ponctuelles lorsqu’une révision des règles est en cours.

Si vous souhaitez participer au Forum, veuillez contacter le Secrétariat de l'OCDE