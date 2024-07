Le premier objectif de la fiscalité est de générer des recettes. Dans les pays de l'OCDE, le total des recettes fiscales en pourcentage du PIB varie entre 17 % et 47 %. En moyenne, environ ½ de ces recettes provient d'une combinaison d'impôts sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale, ¼ de la TVA, 10 % de l'impôt sur le revenu des sociétés et d'autres taxes sur la consommation, et 6 % de l'impôt foncier. Dans les économies non-membres de l'OCDE, le ratio recettes fiscales/PIB est en moyenne plus faible que dans les pays de l'OCDE et la part des recettes fiscales indirectes plus élevée.

Les différences de niveaux et de structures d'imposition reflètent une série de choix politiques et de capacités administratives et ont un impact majeur sur les résultats économiques et sociaux. Des données de haute qualité sur les recettes fiscales sont essentielles pour la politique fiscale des pays et la coopération internationale en matière de fiscalité.