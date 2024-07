Politique économique

Les perspectives de croissance à long terme et d’amélioration des niveaux de vie semblent modestes. Des mesures plus énergiques s’imposent afin de dynamiser l’investissement, de favoriser le développement des compétences et d’intensifier l’innovation, de promouvoir les progrès techniques et la croissance de la productivité et de stimuler l'emploi. L’innovation est indispensable à la réussite et à l’efficience économique de la transition climatique. Si la majorité des efforts de recherche sont menés dans le secteur privé, les politiques publiques peuvent, et doivent, continuer à promouvoir l’innovation. Des aides publiques à la R-D bien conçues – aussi bien sous la forme d'aides en faveur de la recherche fondamentale financée par l’État que sous la forme de subventions directes aux entreprises ou d’incitations fiscales en faveur de la R-D – devraient venir en complément de l’investissement privé, et il faudra intégrer, dans les stratégies nationales d’investissement, une procédure d’évaluation rigoureuse des efforts publics.