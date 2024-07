Économie de l'Indonésie en un coup d’œil

En 2020, l'Indonésie a connu sa première récession depuis plus de vingt ans, bien que les mesures de relance budgétaire et le soutien monétaire à grande échelle aient limité son ampleur et son impact. L'approbation d'un ensemble ambitieux de réformes structurelles, portant sur le droit du travail, la fiscalité et la facilité de faire des affaires, témoigne de l'engagement des autorités à attirer des investissements de haute qualité qui amélioreront la richesse et le bien-être. Il s'agit d'un élément clé à un moment où l'Indonésie se lance dans la libéralisation du commerce et de l'investissement par le biais du partenariat économique global régional avec les partenaires d'Asie de l'Est et d'Océanie, avec de nouvelles opportunités et de nouveaux défis à relever.