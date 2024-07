Les Études économiques de l'OCDE sont des examens périodiques des économies des pays membres et non membres. Les examens des économies membres et de certaines économies non membres suivent un cycle de deux ans; d'autres économies non membres sont également examinées de temps à autre. Chaque étude économique fournit une analyse complète des développements économiques, avec des chapitres couvrant les principaux défis économiques et des recommandations sur les politiques à mener pour relever ces défis.