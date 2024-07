Économie de l'Argentine en un coup d’œil

D'importantes réformes ont été entreprises depuis 2015 pour renforcer la croissance et le bien-être, ainsi qu'il est évoqué dans l'Étude économique de l'Argentine 2017 de l'OCDE. L'Argentine a pu retrouver l'accès aux marchés financiers internationaux, ses statistiques nationales ont regagné en crédibilité et sa protection sociale s'est améliorée tandis que l'on taillait dans les dépenses inefficaces. Parmi les mesures engagées, l'on citera une réforme fiscale, une nouvelle loi sur la concurrence, des mesures pour améliorer la pérennité du système de retraite, un nouveau cadre institutionnel pour les marchés financiers et les partenariats public-privé, la création d'un conseil budgétaire indépendant et l'engagement des autorités de renforcer l'indépendance de la Banque centrale (BCRA).

