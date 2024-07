Adaptation au changement climatique et résilience

Avec des températures mondiales record atteignant environ 1,4 degré Celsius au-dessus des moyennes préindustrielles en 2023, le monde connaît des vagues de chaleur et des inondations plus sévères, des sécheresses plus longues ainsi que des saisons d'incendies de forêt plus étendues et une élévation continue du niveau des mers.

Les dommages économiques causés par les effets de la variabilité du climat et des événements extrêmes ont doublé au niveau mondial au cours des 20 dernières années pour atteindre une moyenne de 200 milliards d'USD par an depuis 2015. Ce coût croissant semble être principalement dû aux tempêtes, mais ce chiffre pourrait largement sous-estimer et sous-déclarer les répercussions économiques d'événements à évolution lente, tels que les sécheresses. Si les dommages causés aux biens matériels sont moins importants, leurs conséquences en termes de perte de productivité sont estimées à plusieurs magnitudes au-dessus des coûts économiques des événements à déclenchement soudain tels que les tempêtes.