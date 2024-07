Innovation gouvernementale

L'innovation et la numérisation des services publics peuvent apporter de nombreux avantages, notamment l'amélioration de la qualité, de l'efficience et de l'efficacité des services, un accès plus équitable et la réduction des charges administratives. Si elles présentent d'énormes avantages pour soutenir le bien-être général et la satisfaction des citoyens, ainsi que la confiance de la population dans les institutions, les gouvernements doivent garantir des normes élevées de transparence et d'éthique, en particulier lorsqu'ils recourent à des données et à l'intelligence artificielle pour améliorer ou fournir des services publics. Nos travaux s'orientent vers une Recommandation de l'OCDE sur la conception des services publics pour améliorer efficacement les expériences des personnes, notamment à travers les événements de la vie, et le développement de services plus efficaces et plus équitables.