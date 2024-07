Le Système d'innovation de la fonction publique du Canada

Les gouvernements d'aujourd'hui sont confrontés à un ensemble complexe de problèmes interdépendants, d'attentes croissantes des citoyens et de contraintes budgétaires. En outre, ils doivent opérer dans un contexte de changements rapides, géopolitiques, économiques, sociaux et environnementaux. Les politiques et programmes actuels risquent de ne pas être adaptés pour relever les défis d'aujourd'hui, encore moins ceux de demain. Les gouvernements ont donc besoin d'une approche systémique de l'innovation dans le secteur public pour développer et proposer des solutions innovantes qui répondent aux besoins actuels et futurs des citoyens. Ce rapport examine l'expérience et le contexte de la fonction publique du Canada (où l'accent a été mis sur l'innovation), et propose un nouveau système d'innovation du secteur public pour aider le Canada et d’autres pays.