Il est essentiel de poser de bonnes bases pour un avenir numérique fiable, durable et inclusif, ce qui nécessite une attention politique pour répondre aux domaines clés suivants :

Connectivité et infrastructure : comment fournir à tous une connectivité de haute qualité, accessible et abordable, comme base pour bénéficier de la transformation numérique ? Comment renforcer la résilience des chaînes de valeur des technologies numériques ?

Données et flux de données : les données, et en particulier les flux de données transfrontaliers, sont un moteur clé de l'activité économique et sociale à l'ère numérique. Comment améliorer l'accès et l'utilisation des données tout en atténuant les risques pour la vie privée et d'autres intérêts protégés, tout en minimisant la fragmentation des politiques ?

IA et technologies émergentes : alors que l’IA se diffuse dans tous les secteurs et promet de perturber les marchés du travail et les systèmes éducatifs, de révolutionner les soins de santé et la science, et d’améliorer les prévisions et la prise de décision, comment pouvons-nous exploiter ses avantages tout en promouvant la sûreté, la sécurité, la robustesse, la transparence et la responsabilité des systèmes d’IA ? De plus, compte tenu des développements continus des technologies quantiques, des technologies immersives et d’autres technologies émergentes, quel sera le nouveau visage de l'IA ?

Sûreté et sécurité : comment mieux gérer la sécurité numérique des produits, services et infrastructures, qui sont de plus en plus interconnectés et devenus plus vulnérables aux cyberattaques ? De même, alors que de plus en plus d’individus passent davantage de temps et mènent plus d’activités en ligne, comment atténuer les phénomènes pernicieux, allant de la cyberintimidation aux contenus illégaux et préjudiciables, en passant par les contenus faux et manipulés, qui affectent la santé mentale des individus et la cohésion sociale ?

Mesure : comment créer une base de données probantes robuste, complète et comparable pour éclairer l'élaboration des politiques numériques ? En mettant en œuvre sa feuille de route pour la mesure du passage au numérique, l’OCDE fournit une gamme de mesures, d’indicateurs et de visualisations – notamment sur la performance numérique des pays, sur les politiques et tendances en matière d’IA et sur la connectivité haut débit.