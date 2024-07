Concurrence et économie numérique

Un certain nombre de juridictions dans le monde ont proposé ou adopté des réformes législatives pour traiter les questions de concurrence numérique par le biais de nouvelles réglementations ex ante, afin de compléter les efforts d'application ex post sur les marchés numériques. Au-delà des idées visant à renforcer les cadres existants de la politique de la concurrence, il y a eu une série de propositions visant à créer de nouveaux régimes réglementaires ex ante et de nouvelles mesures législatives. Ces propositions, et les mesures législatives visant à les mettre en œuvre, se développent rapidement et resteront au centre des travaux de l'OCDE dans les années à venir.

Préparé pour le Sommet conjoint des décideurs et des responsables de l'application des politiques de concurrence du G7, l'inventaire du G7 des nouvelles règles pour les marchés numériques rassemble les réformes législatives proposées ou adoptées qui ont été élaborées pour traiter les questions de concurrence numérique dans les pays du G7 et dans d'autres juridictions. Il propose une comparaison objective des réglementations ex ante des marchés numériques, en fonction de leur statut, de leur portée, de leur cadre institutionnel et de leur contenu. Une note analytique accompagne l'inventaire et tire quelques conclusions de haut niveau, soulignant les modèles communs et les points de convergence et de divergence entre les juridictions.