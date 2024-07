La Journée de la Concurrence de l'OCDE offre chaque année une occasion unique d'échanger sur des sujets de pointe récemment abordés par le Comité de la concurrence de l'OCDE. La sixième édition s'est tenue à Paris le 6 mars 2024 sur les thèmes suivants:

Norme de bien-être du consommateur dans les décisions d'application de la loi

dans les décisions d'application de la loi Algorithmes et concurrence : amis ou ennemis?

: amis ou ennemis? Concurrence et innovation

Scénarios anticoncurrentiels pour les fusions numériques

L'ouverture comprenait également des discours par Mario Monti, sénateur italien, ancien commissaire européen chargé de la concurrence et ancien Premier ministre italien, et de Clare Lombardelli, économiste en chef de l'OCDE.

La publication "Tendances de l’OCDE sur la concurrence 2024" a été également lancé pendant l'événement.

L'événement est gratuit et ouvert à l'ensemble de la communauté de la concurrence et à ceux qui s'intéressent aux travaux de l'OCDE dans ce domaine, en particulier les juristes, économistes, consultants, régulateurs, universitaires et médias.



En outre, les responsables des autorités de concurrence du monde entier ont pu peuvent bénéficier de deux ateliers organisés parallèlement à l'événement.