Érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices (BEPS)

Les pays et juridictions ont été invités à exprimer leur intérêt à rejoindre ce cadre en tant qu'associés, à participer sur un pied d'égalité et à s'engager à mettre en œuvre le paquet BEPS complet. Les délais de mise en œuvre peuvent varier en fonction du niveau de développement des pays participants.

PAYS CONCERNÉS

Les pays et juridictions concernés seront identifiés par le cadre inclusif dans le cadre de son processus d'encadrement et seront examinés. Les pays et juridictions concernés sont ceux dont l'adhésion aux standards minimums sera nécessaire pour garantir des conditions de concurrence équitables. Les juridictions concernées seront informées des standards minimums et invitées à s'engager dans le paquet BEPS et à participer au processus d'examen.

AUTRES ORGANISATIONS

Les organisations internationales peuvent agir en tant qu'observateurs au sein du cadre inclusif. Cela permet de mieux coordonner et cibler le renforcement des capacités dans la mise en œuvre des résultats de BEPS. Les organisations fiscales régionales, telles que le Forum africain d'administration fiscale, le Cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales et le Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, continueront à jouer un rôle important dans le projet BEPS, aux côtés d'organisations internationales telles que le Fonds monétaire international, les Nations unies et le groupe de la Banque mondiale. Les organisations fiscales régionales et les réseaux régionaux jouent un rôle important dans le soutien du cadre inclusif, grâce à des initiatives visant à aider les pays en développement dont les capacités sont limitées, notamment par le biais de réunions régionales au cours desquelles ces pays peuvent échanger leurs points de vue et leurs meilleures pratiques et fournir un retour d'information. Les réseaux régionaux continuent d'être particulièrement utiles aux pays en développement pour la mise en œuvre du paquet BEPS et pour les aider à participer efficacement au processus de normalisation en cours.