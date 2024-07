Fiscalité et environnement

Les défis environnementaux tels que le changement climatique, la pollution de l'air, les déchets et la gestion de l'eau sont des préoccupations majeures pour les gouvernements. Les gaz à effet de serre contribuent au changement climatique et la pollution de l'air affecte considérablement la santé humaine et l'environnement. La pollution de l'eau fait grimper les coûts de traitement et en dégrade la qualité, ce qui exacerbe les problèmes de pénurie d'eau. L'élimination des déchets dans les décharges et l'extraction des matières premières endommagent les écosystèmes et génèrent des émissions.

Le travail du CPAF spécifique aux pays et aux juridictions évalue la façon dont les systèmes fiscaux s'alignent sur les principes de la politique fiscale environnementale, en mettant l'accent sur la gestion des coûts externes et l'alignement sur les objectifs environnementaux. Les recommandations se concentrent sur les réformes stratégiques en matière d'émissions, d'utilisation de l'eau, de déchets et d'économie circulaire, en alignant la fiscalité sur les objectifs de durabilité environnementale.