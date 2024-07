Sur fond d’inflation élevée, les taxes énergétiques sont moins résilientes que les prix des permis d’émission

27/11/2023 - De 2021 à 2023, les taux d’imposition appliqués dans le secteur du transport routier ont diminué dans la grande majorité des pays de l’OCDE et du G20, en partie sous l’effet des aides publiques et de l’inflation élevée, ce qui a érodé les signaux-prix du carbone censés faire évoluer les comportements de consommation et aider les pays à atteindre les objectifs climatiques. C’est ce que l’OCDE trouve dans un nouveau rapport.



Les prix des permis d’émission échangeables se sont révélés plus résilients, en revanche, puisqu’ils ont augmenté ou sont restés stables dans la plupart des pays.



Le rapport Taux effectifs sur le carbone 2023 : Tarification des émissions de gaz à effet de serre au moyen de taxes et d’échanges de quotas d’émission présente des données sur les taxes sur les émissions de carbone et sur les systèmes d’échange de quotas d’émission en place dans 72 pays, qui ensemble représentent environ 80 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) mondiales. Il fait apparaître une baisse des taux d’imposition appliqués dans le secteur du transport routier en termes réels sur la période 2021-23. Cette baisse résulte en partie des réductions de taux appliquées en réponse à l’augmentation des prix avant impôt, lorsque les États ont apporté leur soutien aux ménages et aux entreprises pour faire face à la crise énergétique déclenchée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Elle tient également au fait que les taux en question ne sont pas indexés sur l’inflation. L’ampleur de la baisse des taux a été plus importante entre 2021 et 2022 – au plus fort de la crise – qu’entre 2022 et 2023.