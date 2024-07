Qualité et résultats des soins de santé

La santé est loin derrière les autres secteurs pour ce qui est d'exploiter le potentiel des données et de la technologie numérique, manquant ainsi l'occasion de sauver un grand nombre de vies et d'économiser des milliards de dollars. Une transformation numérique s'impose d'urgence et aurait dû être réalisée depuis longtemps, alors que les systèmes et les budgets de santé sont soumis à une pression croissante. L'OCDE collabore avec les pays qui élaborent des politiques visant à renforcer leur infrastructure de données de santé, dans le but de créer des systèmes de santé plus sûrs, plus efficaces et plus performants, pour des populations en meilleure santé.