Impôts sur la consommation

La plupart des échanges internationaux sont soumis à la TVA et l'interaction entre les différents régimes de TVA en vigueur dans plus de 170 pays peut avoir un impact majeur en facilitant ou en faussant les échanges. Il est donc nécessaire d'assurer une plus grande cohérence entre les systèmes de TVA en se référant à des principes convenus au niveau international afin de garantir la certitude et de minimiser les risques de double imposition ou de non-imposition. Les principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS et les orientations élaborées par l'OCDE sur la base d'un dialogue inclusif et approuvées par plus de 100 juridictions et organisations internationales énoncent des principes communs pour un traitement cohérent des types de transactions internationales les plus courants en matière de TVA.