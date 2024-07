Tendances des impôts sur la consommation

La TVA représente environ 21% des recettes fiscales totales en moyenne dans les pays de l'OCDE, et plus de 15% dans la plupart d'entre eux. La part de la TVA dans les recettes fiscales totales est toutefois très variable, allant de moins de 15 % en Australie, en Suisse, au Canada, en Corée et au Japon à plus de 29 % en Hongrie, en Nouvelle-Zélande, en Colombie et au Chili.