L'intelligence artificielle (IA) est une technologie transformatrice capable d'accomplir des tâches qui nécessitent généralement une intelligence semblable à celle des humains, telles que la compréhension du langage, la reconnaissance des modèles et la prise de décisions. L'IA a le potentiel de relever des défis complexes, allant de l'amélioration de l'éducation et des soins de santé à la stimulation de l'innovation scientifique et de l'action climatique. Cependant, les systèmes d'IA posent également des risques pour la vie privée, la sécurité, la sûreté et l'autonomie humaine. Une gouvernance efficace est essentielle pour garantir que le développement et le déploiement de l'IA soient sûrs, sécurisés et dignes de confiance, avec des politiques et des réglementations qui favorisent l'innovation et la concurrence.