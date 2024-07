Dynamiques du développement en Afrique 2024

La publication Dynamiques du développement en Afrique tire les leçons des expériences des cinq régions du continent – Afrique australe, centrale, de l’Est, du Nord et de l’Ouest – pour élaborer des recommandations en matière de politiques publiques et partager les bonnes pratiques sur l'ensemble du continent. Étayé par les statistiques les plus récentes, son décryptage des dynamiques de développement vise à permettre aux leaders africains de réaliser la vision stratégique de l'Agenda 2063 à tous les niveaux : continental, régional, national et local.

Cette édition s’intéresse aux leviers à disposition des gouvernements, des entreprises et des établissements d’enseignement pour augmenter l’offre de compétences de qualité sur le continent, en cohérence avec la demande actuelle et future, et en soutien de l’emploi et de la productivité. Elle analyse l’évolution de la demande de compétences à la lumière des mégatendances – transitions numérique et verte, croissance démographique de l’Afrique et régionalisation du commerce international. Deux premiers chapitres dressent un état des lieux, à l’échelle continentale, des déficits de compétences fondamentales, non techniques et techniques, puis suggèrent différents axes d’action pour développer les compétences de la main-d’œuvre africaine. Les cinq chapitres régionaux proposent des recommandations ciblées sur des secteurs d'activité stratégiques tels que l’exploitation minière, l’agroalimentaire, les technologies numériques et les énergies renouvelables.

Cette publication entend nourrir le débat entre gouvernements de l’Union africaine, citoyens, entrepreneurs et chercheurs. Fruit de la collaboration entre la Commission de l’Union africaine et le Centre de développement de l’OCDE, elle propose une nouvelle coopération entre pays et régions, tournée vers l’apprentissage mutuel et la préservation des biens communs.