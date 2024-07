Dynamiques du développement en Afrique 2023

La publication Dynamiques du développement en Afrique tire les leçons des expériences des cinq régions du continent – Afrique australe, centrale, de l’Est, du Nord et de l’Ouest – pour élaborer des recommandations en matière de politiques publiques et partager les bonnes pratiques sur l’ensemble du continent. Étayé par les statistiques les plus récentes, son décryptage des dynamiques de développement vise à permettre aux leaders africains de réaliser la vision stratégique de l’Agenda 2063 à tous les niveaux : continental, régional, national et local.

Cette édition explore les différentes manières dont l'Afrique peut attirer les investissements offrant le meilleur équilibre entre ses objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Ses nouvelles données et analyses sont mises à la disposition des décideurs dans le but d’améliorer l’évaluation des risques, de renforcer les partenariats pilotés par les Africains et d’accélérer l'intégration régionale de manière à accroître les investissements durables. Deux chapitres dressent l’état des lieux des investissements en Afrique et les priorités connexes en matière de politiques publiques. Les cinq autres chapitres proposent des recommandations adaptées à chaque région dans des domaines stratégiques tels que les écosystèmes naturels, les énergies renouvelables, la finance climatique et les chaînes de valeur agroalimentaires.

Cette publication entend nourrir le débat entre gouvernements de l’Union africaine, citoyens, entrepreneurs et chercheurs. Fruit de la collaboration entre la Commission de l’Union africaine et le Centre de développement de l’OCDE, elle propose une nouvelle coopération entre pays et régions, tournée vers l’apprentissage mutuel et la préservation des biens communs.