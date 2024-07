Des réseaux de conflit fragmentés en Afrique du Nord et de l'Ouest

En Afrique, les conflits armés impliquent une myriade de forces étatiques, groupes rebelles et organisations extrémistes entretenant des relations d’alliance et de rivalité en constante fluctuation. Des organisations alliées un jour peuvent s’affronter le lendemain, puis coopérer à nouveau. Cette note met à jour les travaux précurseurs menés par le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO) de l’OCDE sur les réseaux de conflit de la région à l’aide d’une approche formelle des réseaux, connue sous le nom d’analyse dynamique des réseaux sociaux. S’appuyant sur les données collectées par l’Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) sur 3 800 acteurs et 60 000 événements violents au cours de la période 1997-2023, elle étudie l’évolution dans le temps des liens d’alliance et de rivalité entre acteurs violents, à l’échelon régional et local. Elle souligne l’augmentation du nombre de belligérants, la densification des relations de rivalité et la polarisation croissante des réseaux de conflit. Ces dynamiques sont extrêmement inquiétantes pour l’avenir de la région, puisqu’en plus de rendre les efforts de paix plus ardus que jamais, elles contribuent à la hausse du nombre de victimes civiles potentielles.