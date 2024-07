Mathias Cormann est le sixième Secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Son mandat de 5 ans a débuté le 1er juin 2021.

Œuvrant de concert avec les membres de l’OCDE, ses priorités sont notamment les suivantes :

promouvoir un développement économique et une croissance robustes, durables, inclusifs et résilients ;





exercer un leadership mondial de l’analyse de l’économie et des politiques climatiques et faciliter la coopération multilatérale sur l’action climatique ;





maintenir la position de l’Organisation en tant que chef de file au niveau mondial pour ce qui est de la politique numérique et des technologies émergentes, notamment l’IA générative ;





promouvoir le bon fonctionnement des marchés mondiaux et l’équité des règles du jeu au niveau mondial grâce à un système commercial fondé sur des règles et en bon état de marche ;





poursuivre l’élargissement stratégique de l’OCDE et ses efforts de coopération à l’échelle mondiale afin de renforcer sa pertinence et sa capacité d’obtenir des résultats au regard du programme d’action économique mondial, notamment en matière de développement durable.



Avant d’être nommé au poste de Secrétaire général de l’OCDE, Mathias était ministre des Finances d’Australie, chef de la majorité au Sénat, et sénateur de l’Australie occidentale.

Dans l’exercice de ces fonctions, il a ardemment défendu les bienfaits de l’ouverture des marchés, du libre-échange, ainsi que l’importance d’un système commercial mondial fondé sur les règles.

Mathias est né et a grandi dans la région germanophone de la Belgique.

Il a émigré en Australie en 1996, attiré par la qualité de vie et les opportunités qu’offre l’Australie occidentale.

Avant de s’installer à Perth, Mathias a obtenu un diplôme de droit à l’Université catholique de Louvain, en région flamande, après avoir étudié à l’Université de Namur, ainsi qu’à l’Université d’East Anglia, dans le cadre du programme européen d’échanges universitaires Erasmus.

Entre 1997 et 2003, Mathias a été directeur de Cabinet et conseiller auprès de plusieurs ministres d’État et ministres fédéraux en Australie, ainsi qu’auprès du Premier ministre de l’Australie occidentale.

Entre 2003 et 2007, il a occupé divers postes de haut rang au sein de la grande compagnie australienne d’assurance maladie HBF.

En 2001, il a réalisé un rêve d’enfant en obtenant sa licence de pilote privé.

Mathias a grandi dans un environnement germanophone, et a obtenu un diplôme de droit après avoir suivi des études en français, en flamand et en anglais.

Il est marié à Hayley, avocate à Perth, avec qui il a deux petites filles, Isabelle et Charlotte.