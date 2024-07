Développement régional, urbain et rural

Une politique de développement régional de qualité est essentielle pour des résultats économiques inclusifs, le bien-être, la durabilité environnementale et la résilience. Les régions, les villes et les zones rurales jouent un rôle crucial dans la réponse aux mégatendances, notamment le changement climatique, la numérisation, les changements démographiques et la mondialisation, qui ont des effets très différents au sein des pays de l'OCDE. Dans le même temps, les régions des pays de l'OCDE varient considérablement en termes de structure sociale et économique, de performance et de bien-être. Cette diversité appelle une approche du développement régional territorialisée, adaptée aux besoins et aux atouts de chaque zone.