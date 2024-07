Appliquer le degré d’urbanisation

Ce manuel est le fruit de la collaboration étroite entre six organisations : la Commission européenne, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), l’Organisation internationale du travail (OIT), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la Banque mondiale. Il présente une méthode harmonisée pour faciliter les comparaisons statistiques internationales et classer l’ensemble du territoire d’un pays sur un continuum urbain-rural. La classification du degré d’urbanisation définit les agglomérations, les villes et les zones semi-denses et les zones rurales. Ce manuel est destiné à compléter et non à remplacer les définitions utilisées par les ministères et les instituts nationaux de statistique (INS). Il a été essentiellement conçu comme un guide à l’intention des producteurs et fournisseurs de données et des statisticiens afin qu’ils disposent des informations nécessaires pour mettre en œuvre la méthodologie et assurer la cohérence de leurs collectes de données. Il peut également permettre aux utilisateurs de statistiques infranationales de mieux comprendre, interpréter et utiliser les statistiques infranationales officielles et de prendre des décisions et d’élaborer des politiques en connaissance de cause.