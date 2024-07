Régions et croissance

Les différences entre régions de l’OCDE sont souvent plus grandes que les différences entre les pays de l’OCDE, et d’importantes inégalités persistent. Ce rapport examine ce qui génère la croissance au niveau régional. En s’appuyant sur des modèles économétriques et des analyses approfondies, l'ouvrage reformule le débat sur les politiques et le développement régional en soulignant le fait que le potentiel de croissance existe dans toutes les régions.