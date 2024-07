La fonction publique face à la pandémie de coronavirus (COVID-19) : Premières actions et recommandations initiales

Cette note évoque la façon dont les fonctions publiques de toute la zone OCDE gèrent leurs agents dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Elle propose une synthèse des principes qui sous-tendent les mesures les plus couramment adoptées et évoque les possibilités qui commencent à apparaître s’agissant de gérer ce changement et d’en tirer parti. Elle a été rédigée comme suite à une session spéciale du Groupe de travail sur l’emploi et la gestion publics qui s’est tenue le 15 avril.