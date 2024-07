Vieillissement

L'allongement de la durée de vie signifie aussi que les gens devront travailler plus longtemps pour obtenir leur pension que les travailleurs qui prennent leur retraite aujourd'hui. L'âge normal de la retraite (l'âge auquel les individus peuvent prétendre à une retraite complète sans pénalité) va augmenter dans au moins 20 des 38 pays de l'OCDE. Un homme qui commence une carrière complète à partir de 22 ans aujourd'hui pourra prendre sa retraite à 66.3 ans (vers 2066), contre 64.4 ans pour ceux qui prennent leur retraite aujourd'hui.

Si toutes les législations sont appliquées, l'âge de la retraite pour les hommes et les femmes passera de 67 à 74 ans au Danemark, et de 64.3 à 71 ans en Estonie, soit les niveaux les plus élevés de l'OCDE. L'âge de la retraite le plus bas pour les hommes devrait être de 62 ans en Colombie, au Luxembourg et en Slovénie, l'âge le plus bas pour les femmes étant de 57 ans en Colombie.