L'OCDE définit l'âge normal de la retraite (ANR) comme l'âge d'éligibilité à tous les régimes de retraite combinés sans pénalité, sur la base d'une carrière complète à partir de l'âge de 22 ans. En 2022, l'âge normal de la retraite dans les pays de l'OCDE était en moyenne de 63,6 ans pour les femmes et de 64,4 ans pour les hommes. À l'avenir, l'âge normal de la retraite continuera d'augmenter, passant à 66.3 ans pour les hommes et 65.8 ans pour les femmes en moyenne dans tous les pays de l'OCDE pour ceux qui entreront sur le marché du travail à l'âge de 22 ans en 2022. L'âge normal de la retraite pour les hommes augmentera dans 20 des 38 pays de l'OCDE, et dans 9 d'entre eux en raison du lien entre l'âge de la retraite et l'espérance de vie. Trois autres pays réduisent ou éliminent l'écart entre les hommes et les femmes en matière d'âge de la retraite.