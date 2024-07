Ces dernières années, de nombreux pays ont mis en œuvre des réformes des retraites impliquant souvent un recours accru à des régimes de retraite par capitalisation. Ces dispositifs sont susceptibles de jouer un rôle de plus en plus important dans la fourniture de revenus de retraite dans de nombreux pays, et les actifs de retraite accumulés joueront un rôle croissant sur les marchés financiers, notamment en tant que source d'épargne de long terme.

L'OCDE fournit des statistiques détaillées et comparables sur les systèmes de retraite par capitalisation afin d'aider les décideurs politiques, les régulateurs et les autres parties prenantes à suivre et à évaluer la conception et le fonctionnement des systèmes de retraite. Ces statistiques contribuent à éclairer les discussions et les décisions politiques, notamment par le biais de comparaisons internationales.