Délits et fiscalité

Si les activités financières illicites sont un problème mondial, elles sont particulièrement préjudiciables aux pays en développement. Les recettes perdues à cause de la délinquance fiscale et d'autres délits financiers privent les pays et leurs citoyens de ressources précieuses qui auraient pu être investies dans le développement durable, par exemple en améliorant les services de santé, l'éducation, les infrastructures et d'autres services publics. Aider les gouvernements des pays en développement à lutter plus efficacement contre ce problème permettra non seulement de renforcer la mobilisation des ressources nationales, mais aussi d'instaurer la confiance dans l'équité du système fiscal et judiciaire, et dans le gouvernement dans son ensemble.