Administration fiscale : la résilience numérique dans le contexte du COVID-19

Cette note a pour objet de faire un état des lieux des répercussions de la transformation numérique des administrations fiscales sur leur gestion de la crise du COVID-19, en mettant l'accent sur les services aux contribuables, la gestion des risques de conformité, le télétravail, les systèmes informatiques et le soutien aux autres administrations publiques. Elle a été rédigée par le Secrétariat du Forum de l’OCDE sur l’administration fiscale (FTA), en collaboration avec la communauté d’intérêt sur la gestion globale des risques (Enterprise Risk Management) du FTA, et tient compte des contributions fournies par plus d’une trentaine d'administrations fiscales qui ont répondu à l’enquête sur la résilience numérique. Les résultats sont présentés sur une base anonymisée.





Ce document ne contient pas de recommandations invitant à adopter des mesures particulières car les circonstances et les considérations à prendre en compte varient énormément selon les pays. Toutefois, les informations qu’il contient peuvent aider les administrations fiscales à traverser la crise actuelle et stimuler la réflexion sur les changements à apporter aux stratégies existantes en matière de transformation numérique des processus des administrations fiscales en vue d'accroître la résilience face aux chocs futurs.