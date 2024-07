Blogs, vidéos & podcasts

Le blog edutoday de l'OCDE offre des perspectives mondiales sur l'éducation et les compétences. Il aborde les questions existantes et émergentes dans le domaine de l'éducation, y compris la performance internationale des élèves (PISA), les compétences pour le 21e siècle, les développements dans l'enseignement supérieur et l'apprentissage de la petite enfance, et bien plus encore.