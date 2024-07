L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est une organisation internationale qui œuvre pour la mise en place de politiques meilleures pour une vie meilleure. Notre objectif est de promouvoir des politiques publiques qui favorisent la prospérité, l’égalité des chances et le bien-être pour tous. Nous nous appuyons sur 60 ans d’expérience et de connaissances pour préparer le monde de demain.

En étroite collaboration avec les pouvoirs publics, les acteurs économiques et sociaux ainsi que les représentants de la société civile et les citoyens, nous établissons des normes internationales et proposons des solutions fondées sur des données factuelles en réponse aux défis du monde d’aujourd’hui. De l'amélioration des performances économiques au renforcement des politiques de lutte contre le changement climatique, de la promotion de systèmes éducatifs efficaces à la lutte contre l'évasion fiscale internationale, l'OCDE est un forum et un centre de connaissances uniques. Elle met des données, analyses et conseils sur les politiques publiques à la disposition des dirigeants afin de guider l’élaboration de normes internationales et d’aider à la création de sociétés plus résilientes, plus justes et plus propres.