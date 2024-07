Notre histoire

L’ancêtre de l’OCDE est l’Organisation européenne de coopération économique (OECE), instituée pour administrer l’aide américaine et canadienne au titre du Plan Marshall de relèvement de l’Europe après la Seconde Guerre mondiale. La Convention transformant l'OECE en OCDE a été signée au Château de la Muette, à Paris, le 14 décembre 1960, et est entrée en vigueur le 30 septembre 1961.

Depuis lors, l’OCDE a eu pour vocation de faire progresser le bien-être partout dans le monde en dispensant aux gouvernements des conseils sur la mise en œuvre de politiques à l’appui d'une croissance résiliente, inclusive et durable. Grâce aux analyses et recommandations fondées sur des données factuelles qu’elle formule à l’intention des pouvoirs publics, à ses normes et à ses réseaux mondiaux pour l'action publique, notamment sa collaboration avec le Groupe des Sept (G7) et le Groupe des Vingt (G20), l’OCDE a su faire progresser les réformes et les solutions multilatérales face aux grands défis mondiaux. On peut citer par exemple : le principe pollueur-payeur élaboré par l’Organisation dans les années 70, le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) dans le domaine de l’éducation, le mouvement en faveur de la transparence fiscale à l’œuvre aujourd'hui ou encore de la mise à profit de l’intelligence artificielle. Depuis sa création, l’OCDE s’efforce d’étendre son rayonnement mondial et de renforcer son caractère inclusif ainsi que sa pertinence.