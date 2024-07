Bien-être et au-delà du PIB

Le PIB mondial est passé de 4 500 milliards USD environ il y a cinquante ans à plus de 100 000 milliards USD aujourd’hui, tandis que le revenu médian a augmenté de plus de 150 % à l’échelle mondiale depuis 1985. Pourtant, en dépit de cette croissance considérable, des inégalités persistent. Un changement de paradigme s’impose vers des mécanismes de distribution plus justes et respectueux des limites de la planète et de la société, pour permettre à chacun de réaliser son potentiel de manière équitable, durable et inclusive. Nos richesses et nos ressources sont suffisantes pour veiller à ce que tout le monde puisse réaliser son potentiel dans le respect de l’équité, de la durabilité et de l’inclusivité. Pourtant, des inégalités subsistent et les pressions environnementales augmentent de façon exponentielle, menaçant le bien-être des générations actuelles et futures. Parallèlement, les sociétés doivent faire face à de nouvelles problématiques, comme le délitement des liens sociaux et une souffrance psychique de plus en plus répandue. Il est impératif d’opérer une réorientation profonde vers des mécanismes de distribution plus équitables et respectueux des limites de la planète, et de mettre à nouveau l’accent sur les dimensions sociales et relationnelles du bien-être.

Pour faire face aux grands problèmes de société et relever les défis environnementaux, les économies doivent favoriser un meilleur bien-être, réduire les inégalités et améliorer la santé des populations et de la planète. Le Centre pour le bien-être, l’inclusion, la soutenabilité et l’égalité des chances (WISE) de l’OCDE coordonne les efforts internationaux visant à placer le bien-être des populations et de la planète au cœur de l’action publique.