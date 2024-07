Mesurer la performance sociale des entreprises par le prisme du Cadre de mesure du bien-être de l’OCDE

Cette synthèse présente un cadre conceptuel pour comprendre la performance non financière des entreprises par le prisme du Cadre de mesure du bien-être de l'OCDE. S'appuyant sur les approches existantes pour mesurer la performance sociale, elle propose un cadre et une série d'indicateurs pour ce que l'on peut appeler la « 1ère dimension de la performance sociale ». Il s'agit des résultats en termes de bien-être des parties prenantes qui évoluent au sein du périmètre organisationnel de l'entreprise, à savoir les salariés, et des ressources nécessaires au bien-être futur qui sont générées ou appauvries directement par entreprise elle-même et qui sont utiles à la société dans son ensemble. Il est intéressant de suivre l’évolution des résultats des entreprises dans le domaine social pour les personnes qui souhaitent comprendre les effets concrets des entreprises sur la société, ainsi que pour celles qui visent à maximiser la valeur à long terme de l’entreprise.