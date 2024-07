L’insécurité économique en Europe et ses remèdes possibles

Avec les mutations économiques et technologiques enregistrées au cours des dernières décennies, les perspectives économiques individuelles sont aujourd’hui plus incertaines qu’autrefois. La présente synthèse résume les principales conclusions du rapport Un équilibre précaire ? Instabilité des revenus et insécurité économique en Europe, le premier produit par l’Observatoire de l’OCDE sur la mobilité sociale et l’égalité des chances. Ses auteurs ont fait appel à des techniques innovantes pour identifier les catégories de population en situation d’insécurité économique dans les pays européens de l’OCDE – autrement dit celles qui sont les plus exposées et les plus vulnérables à l’instabilité des revenus – et pour déterminer comment l’évolution des revenus et l’insécurité économique influencent les conditions de vie des individus, la mobilité sociale et les inégalités. Il passe également en revue une série de mesures propres à rendre la protection sociale plus réactive afin d’améliorer le soutien apporté à ceux dont les revenus sont instables et étudient des solutions qui permettraient d’aider ceux que l’insécurité économique guette plus particulièrement à constituer des réserves financières.