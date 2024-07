Le salaire vital en pratique

Alors que le coût de la vie augmente, que les écarts de salaires s’intensifient et que la pauvreté des travailleurs est un problème généralisé, le concept de salaire vital a connu un regain de popularité. Cette synthèse présente et contextualise le concept de salaire vital. Elle met également en évidence les hypothèses et les critères de mesure clés qui sous-tendent le calcul d'un salaire vital et appelle à plus de clarté et de cohérence dans les méthodologies existantes.