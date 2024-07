Un équilibre précaire ? Instabilité des revenus et insécurité économique en Europe (version abrégée)

Les mutations économiques et technologiques des dernières décennies ont rendu les perspectives économiques individuelles plus incertaines. Si les formes d’emploi atypiques et la transformation numérique ont ouvert le champ des possibles, elles ont aussi, comme les grands chocs économiques récents, exposé de nombreuses personnes à une fluctuation de leurs revenus, un phénomène désigné sous le nom « d’instabilité des revenus ». Dans la mesure où la situation professionnelle et personnelle des individus peut changer à plusieurs reprises au cours d’une même année, ce rapport s’appuie sur de nouvelles techniques pour déterminer les personnes les plus exposées à l’instabilité des revenus dans les pays européens de l’OCDE, et étudie les retombées de cette instabilité sur la vie quotidienne, la mobilité sociale et les inégalités. L’instabilité des revenus peut être difficile à gérer pour les personnes qui ne disposent pas des ressources financières nécessaires pour lisser leurs revenus. Dans ce rapport, les personnes qui sont à la fois exposées à l’instabilité des revenus et vulnérables dans ce contexte sont considérées en situation d’insécurité économique. L’insécurité économique touche principalement les personnes qui ont des liens ténus avec le marché du travail et celles qui ne sont pas en situation de profiter des avantages tirés de la transformation numérique. Les personnes exposées au risque d’insécurité économique sont plus susceptibles que les autres d’être inquiètes quant à la possibilité de perdre leur emploi et, comme en attestent d’autres recherches, de connaître des problèmes de santé, de souffrir d’insécurité alimentaire et d’obtenir de mauvais résultats en termes de développement dans l’enfance, autant de freins potentiels à la mobilité sociale. Enfin, le rapport passe en revue une panoplie de mesures conçues pour améliorer la réactivité des systèmes de protection sociale, de sorte à mieux soutenir les personnes aux revenus très instables ; il étudie en outre différentes pistes d’action pour aider les plus exposés au risque d’insécurité économique à se constituer des réserves financières.