La Croatie est candidate à l’adhésion à l’OCDE depuis 2022. La feuille de route pour l’adhésion du pays a été officiellement adoptée au Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres de juin 2022.

Depuis son indépendance en 1991 et sa transformation en économie de marché, la Croatie fait figure d’exemple pour les pays voisins grâce à un programme de réformes qui a ouvert la voie à son adhésion à l’UE en 2013. La Croatie joue aussi un rôle central dans le Programme régional pour l’Europe du Sud-Est de l’OCDE. Elle collabore à plusieurs projets, transmet des données sur ses politiques publiques et ses bonnes pratiques dans le cadre du dialogue régional sur les politiques à suivre et contribue aux activités d’apprentissage entre pairs. La Croatie est co-organisatrice des Entretiens de l’OCDE à Dubrovnik dans le cadre du Forum annuel de Dubrovnik et joue un rôle de premier plan pour faire avancer les réformes sociales, économiques et environnementales en Europe du Sud-Est.

Ces dernières années, la participation de la Croatie aux organes, instruments, examens économiques et projets de l’OCDE a augmenté de manière significative, ce qui constitue une base solide pour son adhésion à l’OCDE.

