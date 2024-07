Les politiques d'éducation pour les étudiants à risque et ceux présentant un handicap en Europe du Sud-Est

Cette publication s’intègre dans le projet de développement de l’éducation pour les étudiants handicapés et à risque en Europe du Sud-Est. Elle contribue aux efforts entrepris par les pays pour ajuster leurs réformes d’éducation sur les principes énoncés par la Commission européenne dans le « Programme de travail détaillé sur le suivi des objectives des systèmes d’éducation et de formation en Europe ».

Les efforts des pays visent tout particulièrement à offrir à tous une éducation de qualité et à assurer l’égalité des chances. Les rapports par pays sont complétés par une présentation générale de la situation de l’éducation en besoins spéciaux en Europe du Sud-Est.