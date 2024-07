Objectifs de Développement Durable (ODD)

Avant la crise du COVID-19, le déficit de financement des ODD dans les pays en développement dépassait 2 500 milliards USD. Il atteint aujourd’hui plus de 4 000 milliards USD, car il a fallu compenser les retombées économiques de la pandémie, ce qui s’est ajouté à la contraction de l’investissement privé. L’OCDE attire l’attention sur le fait que cela ne représente toutefois que 1 % environ des actifs financiers mondiaux, et appelle les gouvernements et les autres parties prenantes publiques et privées à orienter ces ressources vers les régions et les communautés qui en ont le plus besoin.