Un chemin court et sinueux jusqu’à 2030 (version abrégée)

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 se caractérise par un degré d’ambition sans précédent, mais il représente aussi un formidable défi pour les pays du fait de la complexité et de l’imbrication de ses 17 objectifs et 169 cibles. Afin d’aider les gouvernements nationaux à le mettre en œuvre, l’OCDE a mis au point une méthode unique permettant de comparer les progrès accomplis ainsi que les dynamiques sous-jacentes pour l’ensemble des objectifs et cibles du Programme de Développement Durable. Sur la base du Cadre mondial d’indicateurs relatifs aux Objectifs de Développement Durable et de données provenant des Nations Unies et de l’OCDE, le présent rapport propose un bilan détaillé des résultats obtenus par les pays membres de l’OCDE. Pour l’ensemble des cibles pour lesquelles des données existent, ce rapport évalue la distance que les pays de l’OCDE ont à parcourir afin d’atteindre les Objectifs de Développement Durable mais il va plus loin et approfondit l’analyse en mettant en évidence les tendances de fond ainsi que l’impact potentiel de la pandémie de COVID-19. En faisant le point sur les forces et les faiblesses des pays par rapport aux différents ODD, ce rapport vise à aider les pays Membres à avancer au mieux vers la réalisation de ces objectifs et à identifier leurs propres priorités d’action.