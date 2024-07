De nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) sont victimes du commerce illicite, de produits de contrefaçon en particulier. Les contrefacteurs ciblent tous les types de produits innovants produits par des PME, au nombre desquels les machines électriques et l’électronique, les articles de mode et d’habillement, les parfums et les cosmétiques, ainsi que les jeux et les jouets étaient les plus fréquemment contrefaits. Beaucoup de ces produits de contrefaçon sont non conformes et peuvent menacer la santé et la sécurité des consommateurs. Par ailleurs, les PME victimes d’une violation de leurs droits de propriété intellectuelle (DPI) ont une probabilité de survie de 34 % moins élevée que les autres. En d’autres termes, en rendant non rentable la poursuite de ses activités, la contrefaçon accroît sensiblement le risque qu’une PME soit contrainte de mettre la clé sous la porte ou de se déclarer en faillite.