Le département des affaires économiques de l'OCDE associe la recherche transnationale à une expertise approfondie et spécifique à chaque pays sur les questions de politique structurelle et macroéconomique. L'OCDE soutient les décideurs dans la mise en œuvre de réformes visant à assurer une croissance économique forte, durable, inclusive et résiliente, en offrant une perspective globale qui combine des données et des preuves sur les politiques et leurs effets, des analyses comparatives internationales et des points de vue spécifiques à chaque pays.