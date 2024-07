Sécurité en ligne et bien-être

Des recherches de l'OCDE montrent que seuls 11 des 50 services de partage de contenu en ligne les plus intensivement utilisés par les terroristes et les extrémistes violents pour propager du contenu terroriste et extrémiste violent (TVEC) figurent également parmi les 50 plus grands et populaires. Les services utilisés les plus intensivement pour diffuser les TVEC ont tendance à être moins transparents, car seuls 8 d'entre eux ont publié des rapports de transparence sur leurs politiques en matière de TVEC et leurs efforts de modération en 2022 (contre 15 des 50 plus grands). Par conséquent, les décideurs politiques et autres parties prenantes auraient intérêt à élargir leur champ d'investigation pour examiner les services plus petits mais plus intensifs en TVEC.