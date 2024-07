Exploitation et abus sexuels d'enfants

Les terroristes et les extrémistes violents continuent d’exploiter les plateformes en ligne pour se radicaliser et recruter, ainsi que pour financer et coordonner leurs attaques. Malgré les améliorations apportées aux méthodes de détection et les efforts des gouvernements et des plateformes pour freiner la diffusion des contenus terroristes et extrémistes violents (TVEC) en ligne, les acteurs malveillants développent des moyens créatifs pour parvenir à leurs fins. Une coopération multipartite et une meilleure base de données factuelles sont nécessaires pour améliorer les réponses politiques et sauver des vies.