Mésinformation et désinformation

La liberté d'expression, l'indépendance des médias et l'accès à l'information sont les pierres angulaires de la démocratie. Un secteur des médias diversifié, pluraliste et indépendant, mettant l'accent sur le journalisme local, joue un rôle clé en tant que gardien de l'intérêt général, en aidant à lutter contre la désinformation et en obligeant les acteurs étatiques et non étatiques à rendre des comptes. Pour favoriser un paysage médiatique diversifié et compétitif, il faut limiter la concentration du marché, promouvoir la transparence et la diversité de la propriété des médias et l'indépendance éditoriale. Le soutien des pouvoirs publics à un secteur des médias diversifié et indépendant est également reconnu comme une priorité pour la coopération internationale et le développement.